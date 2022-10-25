Пригожин прямо сказав Путіну про помилки на війні в України — The Washington Post

25 жовтня 2022, 14:08

Пригожин прямо сказав Путіну про помилки на війні в України — The Washington Post

Російський бізнесмен і засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин прямо сказав президенту Росії Володимиру Путіну про помилки, допущені на війні в Україні. Про це пише The Washinghton Post з посиланням на джерело в уряді США, яке знайоме з відповідним звітом американської розвідки.

На початку жовтня The Washington Post з посиланням на дані розвідки США написала, що в оточенні Путіна знайшлася людина, яка прямо сказала Путіну про помилки, допущені у війні проти України. Тоді повідомлялося, що у звіті розвідки названо ім'я людини, яка допустила критику на адресу президента, але журналістам воно невідоме.

У свіжій публікації видання наводить слова джерела, згідно з якими Пригожин висловив невдоволення тим, що Міноборони РФ покладає занадто багато зобов'язань на ПВК «Вагнера», але не виділяючи при цьому достатньо фінансових та матеріальних ресурсів на те, щоб приватна військова компанія могла виконати поставлені перед нею завдання.

Співрозмовник The Washington Post також зазначає, що в соцмережах поширилося відео, на якому бійці ПВК «Вагнера» скаржаться на нестачу їжі та припасів. В американській розвідці вважають, що відео було постановкою, мета якої — змусити Кремль збільшити фінансування найманців.

Про яке саме відео йдеться, не уточнюється.

Пригожин через прес-службу своєї компанії «Конкорд» відповів The Washington Post, що не спілкувався з Путіним особисто «ні недавно, ні в якомусь найближчому доступному для огляду часі». Також він заявив, що «не критикував керівництво Збройних сил Російської Федерації під час конфлікту в Україні». Крім того, Пригожин заявив, що відео, в якому бійці ПВК «Вагнера» скаржаться на нестачу їжі та запасів, він не бачив.

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