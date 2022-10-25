Група Метінвест подала позови проти РФ до Європейського суду з прав людини

«Група Метінвест стверджує, що Росія порушує її права відповідно до статті 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини, завдаючи значних збитків та руйнування її активам, позбавляючи Групу контролю над її активами, у багатьох випадках фактично позбавляючи Групу права власності на активи, а також позбавляючи Групу можливості використовувати свої активи в комерційних цілях та отримувати дохід», - наголошується в повідомленні. У Метінвесті заявляють, що кожне підприємство Групи, яке зазнало збитків внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну з лютого 2022 року, подасть позов проти РФ. Мета - притягнути цю країну до відповідальності за руйнування, які вона завдала активам Метінвесту, у компанії вимагають справедливої компенсації за збитки, завдані російською агресією.

Група Метінвест повідомляє, що підтримує позов співвласника компанії Ріната Ахметова, який він подав у червні, та розглядає заяви своїх підприємств як взаємодоповнюючі. Також у компанії зазначили, що діють у повній координації зі своїм акціонером у процесі розгляду справ.