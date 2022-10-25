Група Метінвест подала позови проти РФ до Європейського суду з прав людини

25 жовтня 2022, 15:41

Група Метінвест подала позови проти РФ до Європейського суду з прав людини

16 підприємств групи Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії за шкоду, завдану РФ майну та власності Групи у Маріуполі та на інших територіях України з 24 лютого 2022 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Метінвесту.

Зазначається, що серед інших позовів щодо маріупольських металургійних підприємств подали комбінати «Азовсталь» та ММК імені Ілліча. Повідомляється також, що понад 10 підприємств Метінвесту подадуть аналогічні позови до кінця року.

«Група Метінвест стверджує, що Росія порушує її права відповідно до статті 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини, завдаючи значних збитків та руйнування її активам, позбавляючи Групу контролю над її активами, у багатьох випадках фактично позбавляючи Групу права власності на активи, а також позбавляючи Групу можливості використовувати свої активи в комерційних цілях та отримувати дохід», - наголошується в повідомленні. У Метінвесті заявляють, що кожне підприємство Групи, яке зазнало збитків внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну з лютого 2022 року, подасть позов проти РФ. Мета - притягнути цю країну до відповідальності за руйнування, які вона завдала активам Метінвесту, у компанії вимагають справедливої компенсації за збитки, завдані російською агресією.

Група Метінвест повідомляє, що підтримує позов співвласника компанії Ріната Ахметова, який він подав у червні, та розглядає заяви своїх підприємств як взаємодоповнюючі. Також у компанії зазначили, що діють у повній координації зі своїм акціонером у процесі розгляду справ.

23 червня український бізнесмен Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти Росії, вимагаючи компенсації збитків. Він вимагав компенсації збитків від РФ у зв'язку з блокадою, мародерством, знищенням та перенаправленням потоків зерна та металів з боку Росії.

 

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