У Костянтинівці повідомляють, в яких районах уже є газ

У Костянтинівці на Донеччині запускають газопостачання. Про це повідомляють місцеві мешканці.



Зокрема, газ вже є в багатьох будинках приватного сектору у Новоселівці та на Сантуринівці. Також фахівці працюють у котельнях.

На Нульовому у Костянтинівці. Фото з соцмереж

Як пишуть у місцевому Telegram-пабліку, газ під'єднали також мешканцям селища Червоний Жовтень.

Донецька область залишалася без газопостачання з кінця весни, коли внаслідок бойових дій було перебито газопровід та резервну гілку. Деокупація територій у Харківській області на початку вересня дала можливість відновити подачу газу на Донеччину.



12 жовтня «Донецькоблгаз» розпочав поетапний запуск газу до розподільчих мереж. Цей процес продовжується. При цьому в населені пункти, де зараз йдуть бойові дії, не поновлюватимуть подачу газу.



Опалювальний сезон у Донецькій області стартує 1 листопада.



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