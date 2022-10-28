В Константиновке сообщают, в каких районах уже есть газ

В Константиновке Донецкой области запускают газоснабжение. Об этом сообщают местные жители.



В частности, газ уже есть во многих домах частного сектора в Новоселовке и на Сантуриновке. Также специалисты работают в котельных.

На Нулевом в Константиновке. Фото из соцсетей

Как пишут в местном Telegram-паблике, газ подключили также жителям поселка Красный Октябрь.

Донецкая область оставалась без газоснабжения с конца весны, когда в результате боевых действий были перебиты газопровод и резервная ветка. Деоккупация территорий в Харьковской области в начале сентября дала возможность восстановить подачу газа на Донетчину.



12 октября «Донецкоблгаз» приступил к поэтапному запуску газа в распределительные сети. Этот процесс продолжается. При этом в населенные пункты, где сейчас идут боевые действия, возобновлять подачу газа не будут.



Отопительный сезон в Донецкой области стартует 1 ноября.



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