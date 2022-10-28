Українці масово не виїжджали за кордон після атак РФ 10-11 жовтня

Українські прикордонники не зафіксували масового виїзду громадян за кордон після масованого ракетного обстрілу країни 10-11 жовтня. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.



Він зазначив, що на кілька днів пасажиропотік навіть знизився.

«Після масованого ракетного удару з боку Росії ДПСУ не фіксувала масового перетину кордону громадянами України на виїзд. Навпаки, після 10-11 числа [пасажиропотоку – ред.] знизився до 75 тисяч на добу», — розповів Демченко, додавши, що середньодобовий перетин кордону коливається на рівні 80-90 тисяч громадян в обидві сторони. У ДПСУ повідомляють, що переваги виїзду над в'їздом в Україну немає, а цей показник коливається в межах 50 на 50.

10-11 жовтня армія РФ влаштувала масовий обстріл міст України. Через цю атаку в багатьох населених пунктах пропало світло, інтернет і вода.