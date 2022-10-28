Украинцы массово не выезжали за границу после атак РФ 10-11 октября

Украинские пограничники не зафиксировали массового выезда граждан за границу Украины после массированного ракетного обстрела 10-11 октября. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.



Он отметил, что на несколько дней пассажиропоток даже снизился.

«После массированного ракетного удара со стороны России, ГПСУ не фиксировала массового пересечения границы гражданами Украины на выезд. Наоборот, после 10-11 числа мы заметили, что показатели [пассажиропотока - ред.] снизился до 75 тысяч в сутки», — рассказал Демченко, добавив, что среднесуточное пересечение границы колеблется на уровне 80-90 тысяч граждан в обе стороны. В ГПСУ сообщают, что преимущества выезда над въездом в Украину нет, а этот показатель колеблется в пределах 50 на 50.

10-11 октября армия РФ устроила массовый обстрел городов Украины. Из-за этой атаки во многих насееленных пунктах пропал свет, интернет и вода.