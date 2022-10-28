Великий обмін «всіх на всіх» поки що не влаштовує Росію – Лубінець

Великий обмін «усіх на всіх» поки що не влаштовує Росію, але українська влада працює над цим питанням. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.



«Українська влада справді пропонує РФ великий обмін – "усіх на всіх". Це не влаштовує поки що Російську Федерацію, але ми над цим працюємо. Чи часто змінюються плани? Це вже деталі. А їх я сказати не можу, щоби просто не завадити обмінам. Єдине, що можу сказати, що це дуже важко, тому що змінюються підходи та умови», – сказав він.



За його словами, обміни є складною процедурою.



Омбудсмен сказав, що до процесу обмінів залучено велику кількість наших представників – починаючи від президента Володимира Зеленського.



Уповноважений вважає, що критика влади після кожного обміну є необґрунтованою.



«Ми займаємось усіма. Я абсолютно нормально сприймаю загалом критику, але я не сприймаю критику в тому сенсі, коли каже, що українська влада про всіх забула, що вона ніким не займається, що вона нічого не робить. Вибачте, ми якраз і робимо. Але ми робимо це максимально тихо, спокійно, щоби був результат», – поінформував омбудсмен.



Він повідомив, що зараз загальна чисельність звільнених із полону – понад 800 осіб.