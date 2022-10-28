Большой обмен «всех на всех» пока не устраивает Россию – Лубинец

Большой обмен «всех на всех» пока не устраивает Россию, но украинская власть работает над этим вопросом. Об в интервью «Укринформу» рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



«Украинская власть действительно предлагает РФ большой обмен – всех на всех. Это не устраивает пока Российскую Федерацию, но мы над этим работаем. Часто ли меняются планы? Это уже – детали. А их я сказать не могу, чтобы просто не помешать обменам. Единственное, что могу сказать, что это очень трудно, потому что меняются подходы и условия», – сказал он.



По его словам, обмены являются сложной процедурой.



Омбудсмен сказал, что к процессу обменов вовлечено большое количество наших представителей - начиная от президента Владимира Зеленского.



Уполномоченный объяснил, что критика власти после каждого обмена необоснована.



«Мы занимаемся всеми. Я абсолютно нормально воспринимаю в целом критику, но я не воспринимаю критику в том смысле, когда говорят, что украинские власти обо всех забыли, что они никем не занимаются, что они ничего не делают. Извините, мы как раз и делаем. Но мы делаем это максимально тихо, спокойно, чтобы был результат», – проинформировал омбудсмен.



Он сообщил, что сейчас общая численность освобожденных из плена - более 800 человек.