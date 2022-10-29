Переведення годинників-2022: Україна переходить на зимовий час

У ніч проти неділі, 30 жовтня, Україна переходить на зимовий час. О 04:00 стрілки годинника потрібно перевести на годину назад.



І наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину. Такий перехід передбачено постановою Кабміну №509 «Про порядок обчислення часу на території України» від 13 травня 1996 року.



Для чого переводять годинники



Переводити годинники стали для більш ефективного використання денного світла та економії електроенергії ввечері. У Великій Британії зимовий і літній порядок обчислення часу вперше запровадили 1908 року. В Україні стрілки стали регулярно переводити з 1981 року.



Водночас ефективність переходу в сучасних реаліях ставиться під сумнів. Близько 140 країн не використовували такої практики або відмовилися від неї. А щорічний перехід на літній час та повернення до зимового зараз використовують приблизно у 60 країнах світу.



Скасування переведення годинників підтримав Європарламент. В Україні також були спроби відмовитися від зимового та літнього часу. Остання така спроба у березні 2021 року не закінчилася успіхом: Верховна Рада провалила голосування у другому читанні та надіслала законопроєкт на доопрацювання. Згідно з ним, Україна мала залишитися на зимовому часі.



Що в окупації



Окупаційні «адміністрації» на захоплених російськими силами територіях переведення годинників ігнорують, і збираються жити за московським часом.



«У Запорізькій області залишається колишній час. Переведення стрілок годинника у 2022 році не буде», — заявили в «адміністрації».



Подібне повідомлення опублікували окупанти й на Херсонщині.



«Жити ми будемо за московським часом. Переводити стрілки годинника ніхто не збирається», — заявив «губернатор» Володимир Сальдо.



В окупованих частинах Донецької та Луганської областей, а також у Криму людей змушують жити за московським часом ще з 2014 року. Тоді ж перехід на літній та зимовий час було скасовано на території РФ.



У зимовий період різниця між непідконтрольними територіями та рештою України становить одну годину.