Переведення годинників-2022: Україна переходить на зимовий час

29 жовтня 2022, 09:53

Переведення годинників-2022: Україна переходить на зимовий час

У ніч проти неділі, 30 жовтня, Україна переходить на зимовий час. О 04:00 стрілки годинника потрібно перевести на годину назад.

І наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину. Такий перехід передбачено постановою Кабміну №509 «Про порядок обчислення часу на території України» від 13 травня 1996 року.

Для чого переводять годинники

Переводити годинники стали для більш ефективного використання денного світла та економії електроенергії ввечері. У Великій Британії зимовий і літній порядок обчислення часу вперше запровадили 1908 року. В Україні стрілки стали регулярно переводити з 1981 року.

Водночас ефективність переходу в сучасних реаліях ставиться під сумнів. Близько 140 країн не використовували такої практики або відмовилися від неї. А щорічний перехід на літній час та повернення до зимового зараз використовують приблизно у 60 країнах світу.

Скасування переведення годинників підтримав Європарламент. В Україні також були спроби відмовитися від зимового та літнього часу. Остання така спроба у березні 2021 року не закінчилася успіхом: Верховна Рада провалила голосування у другому читанні та надіслала законопроєкт на доопрацювання. Згідно з ним, Україна мала залишитися на зимовому часі.

Що в окупації

Окупаційні «адміністрації» на захоплених російськими силами територіях переведення годинників ігнорують, і збираються жити за московським часом.

«У Запорізькій області залишається колишній час. Переведення стрілок годинника у 2022 році не буде», — заявили в «адміністрації».

Подібне повідомлення опублікували окупанти й на Херсонщині.

«Жити ми будемо за московським часом. Переводити стрілки годинника ніхто не збирається», — заявив «губернатор» Володимир Сальдо.

В окупованих частинах Донецької та Луганської областей, а також у Криму людей змушують жити за московським часом ще з 2014 року. Тоді ж перехід на літній та зимовий час було скасовано на території РФ.

У зимовий період різниця між непідконтрольними територіями та рештою України становить одну годину.

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