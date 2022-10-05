У «ЛНР» визнали «небезпеку» наступу ЗСУ на Кремінну та Сватове

Родіон Мірошник. Скріншот

На підконтрольній «ЛНР» території Кремінський та Сватівський напрямки перебувають «у небезпеці». Про це в ефірі телеканалу «Росія 1» заявив так званий «посол ЛНР» у РФ Родіон Мірошник.



«З точки зору безпеки — північ, північний захід ЛНР, справді, зараз у небезпеці. Кремінський напрямок, він же Сєвєродонецький, Лисичанський, Рубіжанський і Сватівський напрямки — вони справді під загрозою. Але це не означає, що під ударом, тому що зараз вся територія, однаково, на тій стороні вона контролюється військами ЛНР, контролюється керівництвом ЛНР», — запевняє Мірошник.



За його словами, там зараз напружено та тривожно.



«Але протягом останніх двох-трьох діб я розмовляв, буквально пару годин тому, з людьми, які там живуть. Йдуть переважно вихідні обстріли. Тобто наші військові ведуть зараз досить активні обстріли, намагаються відбивати або завдавати ударів по скупченнях техніки, скупченнях сил противника», — стверджує «посол ЛНР».



Паралельно, зазначає він, проводиться масштабне будівництво фортифікаційних споруд.



«Там залучено серйозну техніку, яка будує. Не вдаватимуся до деталей і подробиць, проте створюють всі умови для того, щоб створити лінії оборони, які дозволять дійсно зупинити ворога на Кремінському та на Сватівському напрямах», — повідомив Мірошник.





Нагадаємо, українські військові розпочали деокупацію Луганської області, вже звільнено кілька населених пунктів.



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