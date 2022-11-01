«ДНР» показала засуджених на полігоні. Їх відправлять воювати

Полігон на окупованій частині Донецької області

Угруповання «ДНР» відправило на військовий полігон «добровольців» із засуджених. Згодом вони воюватимуть проти ЗСУ. Про це повідомили у так званому «МВС ДНР».



У «МВС» запевняють, що люди, які раніше мали проблеми із законом, «виявили бажання спокутувати свою провину перед суспільством». Наразі вони проходять навчання на полігоні оперативно-бойового тактичного формування бойовиків «Каскад».



Уточнюється, що готуватимуть засуджених до боїв інструктори протягом кількох тижнів: їх обіцяють навчити базових навичок стрілянини з автоматичної зброї, вмінню поводження з кулеметами, гранатами, снайперськими гвинтівками та важким озброєнням.



Це вже другий курс, заявили у «ДНР». Перша група включала приблизно 100 людей.



У «МВС» також наголосили, що більшість із засуджених «вміли поводитися зі зброєю, багато хто брав участь у бойових діях».

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