«ДНР» показала засуджених на полігоні. Їх відправлять воювати

01 листопада 2022, 20:58

«ДНР» показала засуджених на полігоні. Їх відправлять воювати

Полігон на окупованій частині Донецької області Полігон на окупованій частині Донецької області

Угруповання «ДНР» відправило на військовий полігон «добровольців» із засуджених. Згодом вони воюватимуть проти ЗСУ. Про це повідомили у так званому «МВС ДНР».

У «МВС» запевняють, що люди, які раніше мали проблеми із законом, «виявили бажання спокутувати свою провину перед суспільством». Наразі вони проходять навчання на полігоні оперативно-бойового тактичного формування бойовиків «Каскад».

Уточнюється, що готуватимуть засуджених до боїв інструктори протягом кількох тижнів: їх обіцяють навчити базових навичок стрілянини з автоматичної зброї, вмінню поводження з кулеметами, гранатами, снайперськими гвинтівками та важким озброєнням.

Це вже другий курс, заявили у «ДНР». Перша група включала приблизно 100 людей.

У «МВС» також наголосили, що більшість із засуджених «вміли поводитися зі зброєю, багато хто брав участь у бойових діях».

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