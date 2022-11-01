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«ДНР» показала осужденных на полигоне. Их отправят воевать

01 ноября 2022, 20:58

«ДНР» показала осужденных на полигоне. Их отправят воевать

Полигон на оккупированной части Донецкой области Полигон на оккупированной части Донецкой области

Группировка «ДНР» отправила на военный полигон «добровольцев» из числа осужденных. Впоследствии они будут воевать против ВСУ. Об этом сообщили в так называемом «МВД ДНР».

В «МВД» уверяют, что люди, ранее имевшие проблемы с законом, «изъявили желание искупить свою вину перед обществом». Сейчас они проходят обучение на полигоне оперативно-боевого тактического формирования боевиков «Каскад».

Уточняется, что готовить осужденных к боям будут инструкторы на протяжении нескольких недель: их обещают научить базовым навыкам стрельбы из автоматического оружия, умению обращения с пулеметами, гранатами, снайперскими винтовками и тяжелым вооружением.

Это уже второй курс, заявили в «ДНР». Первая группа включала примерно 100 человек.

В «МВД» также подчеркнули, что большинство из осужденных «умели обращаться с оружием, многие принимали участие в боевых действиях».

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