В Україні можуть реконструювати закриті школи, щоб поселити туди переселенців

В Україні буде проведено інвентаризацію закритих навчальних закладів. Таким чином, в уряді хочуть знайти додаткові можливості для розселення переселенців.



У тих приміщеннях, які можуть бути придатними для проживання, можуть провести реконструкцію, щоб надалі там жили внутрішньо переміщені особи.



«Знайшли шляхи та механізми врегулювати питання використання оптимізованих об'єктів навчальних закладів для розміщення у них переселенців. Це дозволить реконструювати їх під житло для ВПО і може бути одним із шляхів вирішення житлових проблем переселенців», — повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації за підсумками наради чиновників.