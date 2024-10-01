Минулої доби армія РФ двічі обстріляла Покровськ: є пошкодження

Російські окупаційні війська минулої доби, 30 вересня, ударили по Покровську Донецької області. Внаслідок обстрілу є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Близько 11.00 стався ворожий обстріл східної частини міста Покровська. Сталося потрапляння до приватного сектору, внаслідок якого пошкоджено 2 житлові будинки», — йдеться у повідомленні.



Крім того, о 19.55 сталася пожежа на одному з мікрорайонів Покровська. Також о 20:15 сталася пожежа у селі Шевченка.



Раніше ми писали, що російські окупанти завдали ударів по двох містах Донецької області — Лиману та Сіверську. Загинув чоловік. Внаслідок атаки Мирноград на одну людину загинув, ще одна — зазнала травм. Рятувальники надали домомедичну допомогу та транспортували до лікарні пораненого.