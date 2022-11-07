«ДНР»: За добу під час обстрілів загинула одна людина, ще троє отримали поранення

Минулої доби на підконтрольній угрупуванні «ДНР» території під час обстрілів отримали поранення троє людей, одна загинула. Про це заявили у так званій СЦКК.



Так, у Кіровському районі Донецька загинула жінка, троє чоловіків зазнали поранень у селі Володимирівка під Волновахою, Червоногвардійському та Кіровському районах Макіївки.



У угрупуванні заявляють про обстріли Донецька, Горлівки, Макіївки, Ясинуватої, їхніх передмість.



Стверджується, що за добу пошкоджено 31 домобудівництво та 5 об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, у Ясинуватій постраждала будівля «швидкої допомоги» та медичний транспорт.