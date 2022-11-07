«ДНР»: За добу під час обстрілів загинула одна людина, ще троє отримали поранення

07 листопада 2022, 10:24

«ДНР»: За добу під час обстрілів загинула одна людина, ще троє отримали поранення

Минулої доби на підконтрольній угрупуванні «ДНР» території під час обстрілів отримали поранення троє людей, одна загинула. Про це заявили у так званій СЦКК.

Так, у Кіровському районі Донецька загинула жінка, троє чоловіків зазнали поранень у селі Володимирівка під Волновахою, Червоногвардійському та Кіровському районах Макіївки.

У угрупуванні заявляють про обстріли Донецька, Горлівки, Макіївки, Ясинуватої, їхніх передмість.

Стверджується, що за добу пошкоджено 31 домобудівництво та 5 об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, у Ясинуватій постраждала будівля «швидкої допомоги» та медичний транспорт.

Ще за темою

Організації
ДНР
Місця
Донецьк Макіївка Ясинувата
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:24
«ДНР»: За добу під час обстрілів загинула одна людина, ще троє отримали поранення
09:42
У Сєвєродонецьку знайшли тіла 396 жертв агресії РФ — Луганська ОВА
09:02
У центрі Донецька обстріляна будівля управління Донецької залізниці
21:59
«ДНР»: У Донецьку через обстріл сталася пожежа на вентстволі шахти Засядька
18:21
Окупанти скаржаться на великі втрати на Вугледарському напрямі
17:40
«ДНР» мобілізувала 3500 студентів, батьки просять Путіна повернути їх із фронту
16:42
«ДНР»: У Донецьку під завалами будинку загинула жінка внаслідок обстрілу
12:03
У Макіївці та Володимирівці від обстрілів поранено мешканців, у Донецьку чоловік підірвався на міні
00:54
У Вуглегірську стріляли в «суддю ДНР» — дайджест за день ►
21:35
В окупованому Донецьку під обстріл потрапив Ленінський район
15:57
В окупованому Мелітополі встановили пам'ятник Леніну
13:23
Морський бульвар зробили Комсомольським: У Маріуполі окупанти перейменовують вулиці
12:57
У Горлівці поранено двох людей, заявили окупанти
10:09
«ДНР»: Через обстріли загинуло троє людей, 13 — поранені
09:24
Виносив смертні вироки полоненим: У Вуглегірську стріляли у «суддю» «верховного суду ДНР»
Всі новини
11:36
Посольство Великобританії не планує евакуюватися з Києва
11:18
Російські війська атакували Краматорськ чотирма ракетами
11:00
ЗСУ: У Херсонській області збито російський штурмовик Су-25
10:40
У Донецькій області окупантами за добу знищено 9 житлових будинків
10:24
«ДНР»: За добу під час обстрілів загинула одна людина, ще троє отримали поранення
09:42
У Сєвєродонецьку знайшли тіла 396 жертв агресії РФ — Луганська ОВА
09:14
У ЗСУ розповіли про результати ударів по військах РФ у Горлівці, Майорську та Лисичанську
09:02
У центрі Донецька обстріляна будівля управління Донецької залізниці
08:53
Окупанти вдарили по Донеччині, вбили людину та поранили пʼятьох
23:23
«Укренерго» повідомляє про екстрені відключення електроенергії у понеділок у Києві та низці областей
22:58
Росіяни пошкодили ділянку залізниці на Сумщині, змінено графік руху поїздів
22:43
Зеленський попередив про можливі повторні удари Росії по інфраструктурі
21:59
«ДНР»: У Донецьку через обстріл сталася пожежа на вентстволі шахти Засядька
20:36
Діти-біженці з Донецька вчать російських школярів евакуюватися
19:57
72 снаряди: Росіяни обстріляли громаду на Сумщині, загинула жінка
Всі новини
ВІДЕО
«ДНР» мобілізувала 3500 студентів, батьки просять Путіна повернути їх із фронту
06 листопада, 17:40
У Вуглегірську стріляли в «суддю ДНР» — дайджест за день ►
06 листопада, 00:54
Що після дронів? Яку зброю Іран та КНДР дадуть Росії ►
06 листопада, 00:09

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама