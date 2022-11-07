«ДНР»: За сутки в ходе обстрелов погиб один человек, еще трое получили ранения

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории в ходе обстрелов получили ранения три человека, один погиб. Об этом заявили в так называемой «СЦКК».



Так, в Кировском районе Донецка погибла женщина, трое мужчин получили ранения в селе Владимировка под Волновахой, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки.



В группировке заявляют об обстрелах Донецка, Горловки, Макеевки, Ясиноватой, их пригородов.



Утверждается, что за сутки повреждено 31 домостроение и 5 объектов гражданской инфраструктуры. В частности, в Ясиноватой пострадало здание «скорой помощи» и медицинский транспорт.