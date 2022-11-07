У «ДНР» заявили про смерть підлітка та поранення трьох людей у Донецьку

Внаслідок обстрілу в Донецьку загинула дівчинка-підліток, ще троє людей отримали поранення. Про це заявив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



Зазначається, що дівчинка 2008 року народження перебувала у Петрівському районі міста. «Мер» також повідомив про поранення чоловіка 1963 року народження у тому самому районі.



За інформацією штабу «тероборони» угруповання «ДНР», від обстрілу також постраждали двоє мирних жителів у Кіровському районі Донецька та один — у селі Володимирівка під Волновахою.