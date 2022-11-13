Росіяни нарощують угруповання в районі Мелітополя

Російські окупанти нарощують угруповання окупаційних військ у районі Мелітополя Запорізької області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.



«По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Громадянським заборонено наближатися до району аеродрому. До міста прибувають колони з боку міста Токмак», — йдеться у повідомленні.



У Генштабі також зазначили, що у тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ та Нова Каховка на Херсонщині спостерігається зменшення кількості особового складу противника.



«У містах залишається мінімальна кількість окупантів, вулицями пересуваються патрулі», — додали в Генштабі.