Росіяни нарощують угруповання в районі Мелітополя

13 листопада 2022, 19:32

Росіяни нарощують угруповання в районі Мелітополя

Російські окупанти нарощують угруповання окупаційних військ у районі Мелітополя Запорізької області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

«По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Громадянським заборонено наближатися до району аеродрому. До міста прибувають колони з боку міста Токмак», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі також зазначили, що у тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ та Нова Каховка на Херсонщині спостерігається зменшення кількості особового складу противника.

«У містах залишається мінімальна кількість окупантів, вулицями пересуваються патрулі», — додали в Генштабі.

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