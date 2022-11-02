Мер Мелітополя розповів про ситуацію в окупованому місті

У захопленому військами РФ Мелітополі Запорізької області окупанти використовують промисловість міста для своїх потреб. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.



Він розповів, що окупанти роблять із Мелітополя військову базу. Тисячі загарбників збираються зимувати у місті.

«Через місто везуть озброєння, що вбиває цивільних на півдні і сході країни. Мелітопольську промисловість переорієнтовують під потреби російських військ: на віджатих залізо-бетонному заводі та Автокольорлиті виробляють бетонні доти та оборонні споруди. На машинобудівних заводах ремонтують військову техніку», – повідомив Іван Фдеоров.

Крім того, мер Мелітополя розповів, що окупанти селяться на підприємствах, у школах і садках, а також «у приватних будинках, які їм подобаються».



Федоров заявив, що Мелітополю потрібна деокупація.

Раніше мер окупованого міста Олешки Херсонської області Євген Рищук закликав жителів евакуюватися, оскільки більшість території Олешківської ТО буде перетворена армією РФ на плацдарм для ведення бойових дій.