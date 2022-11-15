Волонтери евакуювали з Бахмуту 27 кішок

З Бахмута, який обстрілює російська армія, евакуювали 27 кішок. Про це повідомляє благодійна організація UAnimals.



«Внаслідок постійного стресу від частих гучних вибухів та недоїдання багато чотирилапих похворіли: вони кашляли, чхали, у них був гній в очах і носах. Тварини із зони бойових дій страждають від ослабленого імунітету, тому навіть звичайна застуда, може завдати чималої шкоди та мук. Тим паче, що ситуація в Бахмуті зараз дуже складна, і чотирилапим там вижити складно», - розповіли волонтери.



Зазначається, що кішки з Бахмута житимуть під Києвом у Великій Бугаївці. Для тварин, яких не вдалося евакуювати з населеного пункту, волонтери привезли корм.

10 листопада в мережі з'явилося відео з міста Бахмут Донецької області, що знаходиться під постійними обстрілами військ РФ. У місті чути невгамовні звуки вибухів, а також низку зруйнованих та сильно пошкоджених будинків.