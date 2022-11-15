Волонтеры эвакуировали из Бахмута 27 кошек

Из обстреливаемого российской армией Бахмута эвакуировали 27 кошек. Об этом сообщает благотворительная организация UAnimals.



«Из-за постоянного стресса от частых громких взрывов и недоедания многие четырехлапые болели: они кашляли, чихали, у них был гной в глазах и носах. Животные из зоны боевых действий страдают от ослабленного иммунитета, поэтому даже обычная простуда может нанести немалый вред и мучение. Тем более что ситуация в Бахмуте сейчас очень сложная, и четвероногим там выжить сложно», - рассказали волонтеры.



Отмечается, что кошки из Бахмута будут жить под Киевом в Большой Бугаевке. Для животных, которых неудалось эвакуировать из населенного пункта, волонтеры привезли корм.

10 ноября в сети появилось видео из находящегося под постоянными обстрелами войск РФ города Бахмут Донецкой области. В городе слышны неумолкающие звуки взрывов, а также ряд разрушенных и сильно поврежденных домов.