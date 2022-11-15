Пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури, Харківщина повністю без світла

15 листопада 2022, 19:28

Пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури, Харківщина повністю без світла

В Україні через сьогоднішню ракетну атаку пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури у різних областях. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, російські сили випустили по Україні понад 90 ракет. Понад 70 збила ППО.

«Через це у нас зараз є відключення у таких областях: місті Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Загалом зараз відключено понад сім мільйонів абонентів», — сказав він.

Тимошенко додав, що енергетики разом із ДСНС роблять все, щоб якнайшвидше увімкнути енергопостачання там, де це можливо. За кілька годин буде оновлена інформація про те, у які терміни відновлюватиметься енергопостачання.

«Внаслідок влучення в Києві в житловий будинок є одна загибла», — сказав заступник очільника ОП.

Крім того, в ефірі телемарафону очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові було два «прильоти». І чотири — у Чугуївському районі. Усі — по об'єктах енергетичної інфраструктури.

«Вся Харківська область залишилася без світла», — сказав він.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська ракетами вдарили по українських містах. Вибухи пролунали, зокрема, в Києві. Ще попереду може бути 20 ударів, попередив президент Володимир Зеленський.

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