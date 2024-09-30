Українцям представлять план перемоги без деяких деталей — Єрмак

Деякі деталі плану перемоги України закриті для українців, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.



Він пояснив це тим, що вся публічна інформація відома не лише всередині країни, а й за її межами, зокрема, недоброзичливцям.



«Це план президента, і, безперечно, як він пообіцяв після презентації президенту Сполучених Штатів, партнерам, я думаю, план буде представлений українцям. Але, безумовно, є дуже чутливі частини, вони закриті. І не тому, що є секрети. Це наша країна, ми всі, знаєте, сьогодні, у хорошому розумінні цього слова, така справді єдина сім'я, в якій не може бути секретів, особливо під час війни. Але все ж таки все, що стає публічним, чують не лише у нас, в Україні, це чує і ворог», — пояснив Єрмак в ефірі загальнонаціонального телемарафону.



Він висловив упевненість, що українці зрозуміють необхідність замовчувати деякі деталі плану перемоги.

26 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Під час робочого візиту до Вашингтона він представив український план перемоги у війні, розв'язаній Росією.



План перемоги України, який він представив також президенту США Джо Байдену, включає чотири основні пункти та один додатковий, який буде потрібен країні після війни.