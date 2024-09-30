Паспорт із примусу: Мін'юст пояснив, чому українців не покарають за російське громадянство в окупації

Українці, які на тимчасово окупованих територіях отримали примусовий російський паспорт, не нестимуть за це відповідальності, заявили в міністерстві юстиції України.



У відомстві нагадали, що Росія, як країна-окупант, порушує міжнародне право, насильно видаючи своє громадянство населенню на захопленій території. Якщо людина зможе довести, що взяла російський паспорт під тиском окупаційної влади, її не покарають.



«Особи, які вчинили суспільно небезпечне діяння, щоб уникнути жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності. Стаття 40 Кримінального кодексу України за наявності доказів застосування психічного примусу забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку», — зазначили в Мін'юсті.



Там нагадали, що такі документи не мають жодної юридичної сили і ніде не визнаються, крім окупованих територій.



У Мін'юсті наголосили, що насильницька паспортизація незаконна і не визнається в Україні та світі, оскільки суперечить принципам та нормам міжнародного права і є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.



«Відповідальність за діяння, вчинені з примусу чи внаслідок страху за своє життя, не може бути рівнозначною відповідальності за дії чи бездіяльність тих, хто свідомо підтримує ворога», — підсумували в міністерстві.