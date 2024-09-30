РФ тричі атакувала Костянтинівку: поранено місцевого жителя, багато пошкоджень

Місто Костянтинівка у неділю, 29 вересня, тричі потрапляло під російський обстріл. Внаслідок атак одна людина отримала поранення, також відомо про пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«У період часу з 11:20 по 11:40 російські окупанти здійснили обстріл по місту Костянтинівці (2 влучення), внаслідок чого пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газопровід, лінія електромережі», — зазначив він.



За словами Горбунова, з 13:00 по 13:35 росіяни повторно завдали удару, пошкоджено шість фасадів приватних будинків, 2 газопроводи, 2 лінії електромережі ДТЕК, електротрансформатор, 3 торгові павільйони, фасад приміщення аптеки та легковий автомобіль.



Крім того, ЗС РФ з 23:05 до 23:30 скинули на місто авіаційні бомби.



«Пошкоджено виробничий цех одного з підприємств, фасади приватних будинків, газопровід, лінія електромережі ДПЕК. Постраждала одна людина», — резюмував начальник Костянтинівської МВА.



Раніше ми писали, що за 29 вересня на Донеччині під російським обстрілом загинули двоє мирних жителів.