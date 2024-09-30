За добу на Донеччині від обстрілів загинуло 2 людей, ще трьох — поранено

За 29 вересня на Донеччині під російським обстрілом загинули двоє мирних жителів. Це сталося у селищах Лисівка та Шевченко, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.



Ще 3 особи отримали поранення — у Костянтинівці та Шевченко.



Загалом з початку повномасштабної війни РФ проти України на Донеччині загинуло 2790 мирних жителів. Поранено — 6192.

Російські військові у суботу, 28 вересня, скинули на Слов'янськ сім авіаційних бомб. Одна людина дістала поранень.



Крім того, російські окупанти за 28 вересня завдали ударів по Костянтинівській громаді та по місту Костянтинівці. Є значні пошкодження будинків та будівель, інформація про постраждалих та жертви не надходила.