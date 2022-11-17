Через різке похолодання по всій Україні будуть планові та аварійні відключення світла

17 листопада 2022, 09:22

Через різке похолодання по всій Україні будуть планові та аварійні відключення світла

Графіки погодинних відключень будуть запроваджені по всій Україні протягом доби 17 листопада. Також сьогодні додатково планують аварійні відключення. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

 Зазначається, що через різке похолодання зросло споживання електроенергії у тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ще більше ускладнило ситуацію в енергосистемі.

 «Енергетики змушені застосувати більший обсяг обмежень. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів на енергооб'єкти», - йдеться у повідомленні.

 Наголошується, що ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням інфраструктури.

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