Из-за резкого похолодания по всей Украине будут плановые и аварийные отключения света 

Графики почасовых отключений будут введены по всей Украине в течение суток 17 ноября. Также сегодня дополнительно планируются аварийные отключения. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».



Отмечается, что из-за резкого похолодания выросло потребление электроэнергии в тех регионах Украины, где уже возобновлено электроснабжение после массированных ракетных ударов 15 ноября по энергетической инфраструктуре. Это еще больше усложнило ситуацию в энергосистеме.



«Энергетики вынуждены применить больший объем ограничений. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам», - говорится в сообщении.



Отмечается, что ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением инфраструктуры.