Російська армія 12 разів вдарила по Донецькій області за минулу добу

Російські війська минулої доби 12 разів ударили по Донбасу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені мирні мешканці.



Обстріляні окупантами 4 населені пункти регіону. Сім разів було обстріляно Авдіївку, били військові РФ також по Бахмуту, селам Переїзне, Времівка.

Обстрілювалася Донецька область російськими військами із РСЗВ «Град», артилерії, мінометів, танків. Пошкоджено житловий будинок та адміністративна будівлю.

Внаслідок артилерійських обстрілів окупантів було поранено людей у Бахмуті та Переїзному.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 152 особи, з початку обов'язкової евакуації понад 29 800 осіб, у тому числі 4575 – діти, 1867 – люди з інвалідністю.

Сьогодні вранці, 17 листопада, Україна зазнала нової ракетної атаки з боку Росії. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні, окрім окупованого Криму. Звуки вибухів вже було чути у Дніпрі, Києві та Одесі.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив , що РФ ударила по Південному машинобудівному заводу в Дніпрі та українському газовидобутку.