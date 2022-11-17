Окупанти мають намір знести кілька кварталів Маріуполя — Андрющенко

17 листопада 2022, 22:36

Окупанти мають намір знести кілька кварталів Маріуполя — Андрющенко

Окупанти мають намір знести майже всю стару частину Лівобережного району Маріуполя, наближену до «Азовсталі». Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

 Він опублікував карту із зазначенням територій, на яких намічено знесення будинків.

 Важко оцінити розмір за гугл-картами. Навіть за кількістю будинків. Тому окремо для розуміння. Червоним окреслив квартали, що йдуть точно. Помаранчевим майже повністю, але ще немає остаточного рішення. Можливо, повністю», — написав він у Telegram.

 Андрющенко зазначив, що масштаби запланованого знесення вражають.

«Щоб просто обійти по незамкнутому колу марковані квартали (зелена стрілка) дорослій людині в нормальній фізичній формі потрібно витратити не менше 25-30 хвилин в середньому темпі. У прогулянковому — до 50 хвилин. Просто оминути. А тепер згадайте свою прогулянку будь-яким містом такої тривалості. Так ви легко оціните масштаби руйнувань та спроби приховати сліди власних злочинів», — наголосив радник міського голови Маріуполя.

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