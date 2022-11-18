У ВСУ повідомили про знищення «Урагану» та «Смерчу» окупантів на Луганщині

У Луганській області знищено пускову установку 9П140 БМ-27 «Ураган» та 9А52-2 РСЗВ БМ-30 «Смерч». Про це повідомили на Telegram-каналі «СтратКом ЗСУ».



Зазначається, що техніку було розбито «точним вогнем гаубиці «М777».

Також військові розповіли, що це друге підтвердження знищення 300-мм РСЗВ «Смерч» російської армії.

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