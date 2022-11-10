Зеленський заявив, що втрати Росії у 10 разів перевищують українські

10 листопада 2022, 13:19

Зеленський заявив, що втрати Росії у 10 разів перевищують українські

Президент Володимир Зеленський заявив, що втрати Росії у війні проти України у 10 разів перевищують втрати української армії. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

Глава держави вважає, що оцінки Пентагону щодо того, що Росія втратила половину своїх танків, є близькими до реальності.

«Я думаю, що це більш-менш відповідає дійсності — хоча, відверто кажучи, повної реальності, особливо за особовим складом, ніхто не знає», — заявив Зеленський.

При цьому президент зазначив, що Росія зазнала вдесятеро більше втрат, ніж Україна. Він наголосив, що не може назвати точні цифри, але є «дуже суттєва різниця».

Також Зеленський додав, що командування РФ не шкодує солдатів та використовує їх як «гарматне м'ясо». Тому російські втрати набагато більші.

«Кожного разу, коли ми просимо у наших партнерів артилерію чи бронетехніку, йдеться не просто про озброєння, а насамперед про захист наших військових», — сказав гарант.

Зеленський наголосив, що артилерія, представлена США та Європою, змогла допомогти призупинити російський військовий наступ.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну було вбито та поранено «понад 100 тисяч російських військовослужбовців». І, за його словами, Сили оборони України, ймовірно, зазнали порівнянних втрат.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських військ в Україні становлять близько 79 тисяч осіб.

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