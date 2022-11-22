Генератори та лампи на сонячних батареях: Японія направить Україні екстрену допомогу

Японія направить Україні екстрену допомогу у вигляді генераторів та ламп на сонячних батареях. Про це повідомляє МЗС Японії.



Ухвалено рішення про надання надзвичайної грантової допомоги у розмірі близько 2,57 мільйона доларів США як підтримку для допомоги у підготовці до зими в електроенергетичному секторі в Україні. Допомога буде надана через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).



У МЗС Японії наголосили, що масштабне відключення електроенергії сталося у різних областях України через руйнування значної частини об'єктів енергетичної інфраструктури через атаки РФ.



«У той час, як зима в Україні стає все холоднішою, а дні коротші з кожним днем, допомога має велике значення як підтримка у підготовці до зими для тих, хто не може користуватися опаленням та освітлювальним обладнанням через відключення електроенергії. Уряд Японії продовжить надавати підтримку народу України, який постає перед труднощами у співпраці з міжнародною спільнотою, зокрема з членами G7», — зазначили у відомстві.