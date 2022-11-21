В Офісі президента заявили, що їхати з країни у зв'язку з ситуацією в енергетиці не потрібно

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що необхідності виїжджати з країни через відключення електроенергії не буде. Про це він сказав у ефірі телемарафону.



«Я хотів би заспокоїти – виїжджати з країни точно не треба буде. Не буде загального блекауту по всій країні. Так, можливі відключення, так, вони можливі не лише на годину чи дві, але вже є розуміння, що у будь-якому випадку працює ДСНС, обласна влада для того, щоб розгортати пункти обігріву», - сказав він.



За словами Тимошенко, енергетики можуть налагоджувати електропостачання протягом двох-трьох діб.

Голова найбільшої приватної енергетичної компанії України ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю «BBC News» попередив , що чергова масована атака окупантів може вивести з ладу всю енергетичну систему. Він зазначив, що українцям слід розглянути можливість переїзду, щоби знизити навантаження на енергосистему.



Потім у компанії спростували цей заклик, заявивши, що надзвичайної ситуації немає.