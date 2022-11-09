СБУ забезпечує передачу «Укрнафти» у держвласність

09 листопада 2022, 13:01

СБУ забезпечує передачу «Укрнафти» у держвласність

Фото: СБУ Фото: СБУ

СБУ забезпечує передачу у держвласність одного з найбільших нафтопереробних заводів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Співробітники Служби безпеки вживають превентивних заходів, щоб не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України, та забезпечити його передачу у держвласність у робочому стані», — зазначили у відомстві.

Там додали, що днями було проведено засідання Ставки верховного головнокомандувача, після якого Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення щодо забезпечення примусового відчуження акцій держави, емітентом яких є ПАТ «Укрнафта».

«Співробітники СБУ та БЕБ перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов'язкового акцизного збору за 2022 рік. Окремо перевіряється інформація про можливі порушення щодо збільшення прибутку під час виготовлення пального», — повідомили у СБУ.

Також наголошується, що готується повідомлення про підозру менеджменту компанії за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів).

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Ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави акції ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта» (за винятком частки НАК «Нафтогаз України»), АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Це було здійснено 6 листопада після врегулювання процедури регулятором НКЦПФР.

Міністр оборони Олексій Резніков уточнив, що відчуження у власність держави акцій цих підприємств не є націоналізацією — це пряме вилучення майна на час воєнного стану.

В «Укрнафті» контрольний пакет акцій належить НАК «Нафтогаз України», тоді як міноритарний близько 42% — так званій групі «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, тоді як в «Укртатнафті» (Кременчуцький НПЗ) ситуація зворотна.

Звернення всіх акцій «Мотор Січ», найбільшим власником якого був заарештований нещодавно президент компанії В'ячеслав Богуслаєв, заблоковано з квітня 2018 року після продажу роком раніше контрольного пакета акцій китайської Skyrizon та пов'язаних із нею осіб.

«АвтоКрАЗ» та «Запоріжтрансформатор», підконтрольні відповідно Костянтину Жеваго та Костянтину Григоришину, останні роки перебувають у процедурах банкрутства.

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