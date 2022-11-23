Де на фронті російські сили вели обстріли, розповів очільник Донеччини

На Донеччині російські сили вночі вели обстріли на ділянках фронту від Курахівської до Лиманської громади. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Кириленко розповів про зафіксовані ушкодження. Зокрема, на Донецькому напрямку через обстріл пошкоджено чотири будинки в Курахівці Курахівської громади та один будинок в Олександрополі Мар'їнської громади.



«Також під вогнем — Мар'їнка, село Костянтинівка та околиці Очеретинської громади. В Авдіївці ніч пройшла відносно спокійно: поодинокі "прильоти" по старій частині міста, без постраждалих. На Горлівському напрямку одна людина загинула та шість отримали поранення у Бахмуті. У місті пошкоджено дві багатоповерхівки та одну адмінбудівлю», — повідомив керівник ОВА.



Він додав, що поодинокі обстріли зафіксовані біля Роздолівки, Яковлівки та Бахмутського в Соледарській громаді й в околицях Торецької та Часовоярської громад.



«На Лисичанському напрямку було гучно в Торському та Зарічному Лиманській громаді та на околицях Сіверська», — зазначив Кириленко.



Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинув один мирний житель, ще восьмеро людей поранено.



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