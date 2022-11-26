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Удар по Дніпру: Постраждалих вже 13

26 листопада 2022, 15:21

Удар по Дніпру: Постраждалих вже 13

Дніпро. Фото: Telegram Дніпро. Фото: Telegram

У Дніпрі пролунав гучний вибух. Про це повідомляють місцеві мешканці.

Після вибуху почалася пожежа.

Як розповів мер міста Борис Філатов, за попередніми даними, після «прильоту» міські комунікації та інфраструктура не постраждали.

«Є автоматичне вимкнення кількох ТП. Подробиці обстрілу та інформацію про жертв чекаємо від військової адміністрації. Аварійні служби вже всі виїхали на місце», — написав Філатов.

Оновлено. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко поінформував про те, що через удар по Дніпру кількість постраждалих зросла до шести. Одна жінка у тяжкому стані. Удар припав по приватному сектору.

Поліція Дніпропетровщини зафіксувала руйнування семи будинків у приватному секторі.

Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, до лікарів звернулися вже 13 людей, які постраждали через ракетний удар по Дніпру.

«Четверо у лікарні. Серед них 17-річний хлопець. На місці "прильотів" працюють усі служби. Рятувальники розбирають завали. Є ймовірність, що там може бути людина», — сказав він.

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