Окупанти перемістили в Дебальцеве найманців ПВК «Вагнер»

До окупованого Дебальцевого Донецької області перемістили найманців ПВК «Вагнер». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.



«У тимчасово окуповане місто Дебальцеве Донецької області, з метою нарощування угруповання військ, переміщені окремі підрозділи з території Чеченської Республіки та зі складу приватної військової компанії "Вагнер"», — повідомили в Генштабі.



Крім того, за інформацією військових, в окупованому Єнакієвому Донецької області продовжується підготовка примусово мобілізованих до лав російських окупаційних військ.



«Наголошується на розміщенні так званих інструкторів у приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де одночасно навчаються студенти», — повідомили у відомстві.



У вечірньому зведенні Генштабу також зазначено, що на Донеччині російські сили ведуть наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окупанти стріляють із танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Невельське тощо.