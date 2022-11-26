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Окупанти перегрупують війська на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках — Генштаб ЗСУ

26 листопада 2022, 18:35

Окупанти перегрупують війська на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках — Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують перегрупування військ, щоб посилити підрозділи на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

«За добу противник завдав 2 ракетних обстрілів по цивільних об'єктах міста Дніпро і здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», — зазначається в повідомленні.

Ситуація за напрямками на вечір 26 листопада:

  • на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено;
  • на Слобожанському напрямку в прикордонних районах Білгородської області росіяни продовжують утримувати угруповання своїх військ. Неподалік Кудіївки Харківської області противник задіяв ударний БпЛА;
  • на Куп'янському напрямку окупанти ведуть активну оборону. На Лиманському напрямку зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій, здійснюють обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, по районах населених пунктів Берестове, Куп'янськ, Котлярівка, Табаївка та Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка та Діброва в Луганській області та Терни та Райгородок Донецької області. Біля Берестового противник застосував ударний БпЛА;
  • на Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти намагаються продовжувати наступ. Здійснили обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдали удару силами армійської авіації в районі Авдіївки, в районі селища Нью-Йорк задіяли ударний БпЛА;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські сили ведуть оборонні дії. Обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка Донецької області та Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Щербаки, Кам'янське та Зелений Гай Запорізької області. Нанесли авіаудари районами Времівки Донецької області та Чарівного — Запорізької;
  • на Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти не припиняють артилерійських обстрілів підрозділів ЗСУ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Зокрема, з усього спектру артилерії обстрілювали населені пункти Качкарівка, Червоний Маяк, Костирка, Зміївка, Берислав, Микільське, Придніпровське, Антонівка, Зеленівка, Музиківка, Чорнобаївка Херсонської області та місто Херсон.

«Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за цю добу вразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об'єкт окупантів», — додали в Генштабі ЗСУ.

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