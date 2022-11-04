СБУ затримала депутата, який вивозив у РФ зерно із Харківської області

У звільнених районах Харківської області співробітники СБУ затримали депутата однієї із селищних рад Куп'янського району. Його підозрюють у тому, що він вивозив до Росії зерно під час окупації. Про це повідомили у прес-центрі спецслужби.



«Під час захоплення частини регіону він одним із перших пішов на співпрацю з ворогом. Як власник кількох сільгосппідприємств, чиновник запропонував окупантам свою допомогу в незаконному вивезенні українського зерна зі сходу України», - йдеться у повідомленні.



З цією метою він «перереєстрував» агробізнес у місцевій окупаційній адміністрації та почав сплачувати податки до бюджету Росії.



Як з'ясували правоохоронці, основну частину зібраного врожаю чиновник мав віддавати окупантам, а те, що залишиться, – реалізовувати на території Росії.



Крім того, підозрюваний надав росіянам доступ до власних логістичних складів для базування та ремонту військової техніки, а також надавав паливо для її заправки.



Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.