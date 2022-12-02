Удар по Харківській області: Пошкоджено житловий будинок, є поранені

Внаслідок ракетного удару по Чугуївській громаді Харківської області в ніч проти 2 грудня пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок. Про це повідомила голова міської військової адміністрації Галина Мінаєва.



«Сьогодні вранці побувала на місці нічних обстрілів, внаслідок яких російською ракетою частково зруйновано житлову п'ятиповерхівку. Слава Богу, цього разу обійшлося без загиблих, хоч вибух наробив чимало бід. Є поранені, знищене майно багатьох мешканців міста», - йдеться у повідомленні.



У прес-службі Харківської облпрокуратури повідомили, що в результаті удару отримали поранення дві людини.



«Ворожа ракета потрапила в дах п'ятиповерхівки: зруйновано 5 та 4 поверхи. Отримали поранення 24-річна та 67-річна жінка. Крім того, в селі Караїчне Чугуївського району внаслідок обстрілу ЗС РФ зруйновано житловий будинок, у Куп'янську пошкоджено адмінбудівлю, у Колодязному (Куп'янський район). ) сталося займання гаража та господарської будівлі.



За всіма фактами розпочато досудові розслідування за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.