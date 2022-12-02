У Дніпрі пролунав вибух, у низці областей — повітряна тривога

У Дніпрі пролунав потужний вибух.



Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, у небо підіймається густий чорний дим.



У низці областей оголошено повітряну тривогу.





Оновлено. Мер Дніпра Філатов прокоментував звук вибуху та появу диму.



«Дим, що ви побачили у Telegram-каналах, це результат охолодження коксу нашими шановними металургами, а не вибух. Збіглося», — написав він.



Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські війська вивели в Чорне море багато кораблів, оснащених 12 ракетами типу «Калібр».



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