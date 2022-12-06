Армія РФ атакувала на чотирьох напрямках на Сході України, є поранені

Вночі російські війська вели обстріли по лінії фронту від Вугледарської до Лиманської громади на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він розповів, що на Волноваському напрямку окупантами обстріляно Богоявленку Вугледарської громади, у селі пошкоджено 5 будинків, обійшлося без постраждалих.

«На Донецькому напрямку росіяни вночі та вранці били по інфраструктурних об'єктах у Курахівській громаді та пошкодили лінії електропередач у Мар'їнській громаді. Також зафіксовано поодинокі обстріли старої частини Авдіївки. Інформація про постраждалих не надходила», – написав Кириленко.

На Горлівському напрямку, за його даними, було поранено 7 осіб: 4 в Іванівському, 2 у Бахмуті та 1 у Торецьку. В Іванівському пошкоджено приватні будинки — кількість та обсяг завданих збитків встановлює Донецька ОВА.

«На Лисичанському напрямку зафіксовано близько 50 прильотів по Торському і Зарічному Лиманської громади», - розповів голова Донецької ОВА.

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