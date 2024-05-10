На Донеччині судитимуть ще трьох співучасників російської окупаційної армії

Троє громадян України, які воювали проти ЗСУ на Донеччині, отримали підозри від прокуратури Донецької області. Двох підозрюють у колабораціонізмі, одного — військового — у держзраді.



За даними слідства, у 2014 році старший сержант Сімферопольського прикордонного загону дезертував із місця служби та добровільно перейшов на бік РФ. Він вступив на посаду стрільця та у складі угруповання «ДНР» і брав участь у бойових діях проти Сил Оборони на околицях кургану Саур-Могила. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну він став командиром підрозділу та воював на позиціях окупантів у районі сіл Солодке, Старомлинівка та Завітне Бажання.



Ще двоє уродженців Луганської області у складі мотострілецької бригади ЗС РФ чинили опір ЗСУ поблизу села Берестове Бахмутського району. У квітні 2024 року на наказ російського командування вони намагалися стримувати наступ українських захисників, але були затримані.