Україна повернула тіла 49 загиблих військових

У вівторок, 6 січня, Україна повернула додому тіла 49 загиблих військовослужбовців. Про це повідомили у прес-службі Мінреінтеграції.



«Офіс уповноваженого за зниклими безвісти разом із силовими структурами продовжує повертати додому загиблих захисників. Сьогодні відбулася чергова передача тіл героїв – в Україну повернули 49 загиблих», - йдеться у повідомленні.



Уповноважений із зниклих безвісти Олег Котенко заявив, що продовжуються роботи з відпрацювання локацій, де, ймовірно, перебувають загиблі бійці.



З моменту призначення уповноваженому із зниклих безвісти вдалося повернути додому тіла 827 військових.



У Мінреінтеграції нагадали, що працює гаряча лінія з питань, що зникли безвісти: 0 800 339 247.



Також про зниклих безвісти можна повідомити особисто уповноваженого за телефоном: (099) 792-01-26.