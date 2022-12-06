Україна повернула тіла 49 загиблих військових

У вівторок, 6 січня, Україна повернула додому тіла 49 загиблих військовослужбовців. Про це повідомили у прес-службі Мінреінтеграції.
«Офіс уповноваженого за зниклими безвісти разом із силовими структурами продовжує повертати додому загиблих захисників. Сьогодні відбулася чергова передача тіл героїв – в Україну повернули 49 загиблих», - йдеться у повідомленні.
Уповноважений із зниклих безвісти Олег Котенко заявив, що продовжуються роботи з відпрацювання локацій, де, ймовірно, перебувають загиблі бійці.
З моменту призначення уповноваженому із зниклих безвісти вдалося повернути додому тіла 827 військових.
У Мінреінтеграції нагадали, що працює гаряча лінія з питань, що зникли безвісти: 0 800 339 247.
Також про зниклих безвісти можна повідомити особисто уповноваженого за телефоном: (099) 792-01-26.