Украина вернула тела 49 погибших военных

Во вторник, 6 января, Украина вернула домой тела 49 погибших военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.



«Офис уполномоченного по пропавшим без вести совместно с силовыми структурами продолжает возвращать домой погибших защитников. Сегодня прошла очередная передача тел героев – в Украину вернули 49 погибших», - говорится в сообщении.



Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко заявил, что продолжаются работы по отработке локаций, где предположительно находятся погибшие бойцы.



С момента назначения уполномоченному из пропавших без вести удалось вернуть домой тела 827 военных.



В Минреинтеграции напомнили, что работает горячая линия по пропавшим без вести вопросам: 0 800 339 247.



Также о пропавших без вести можно сообщить лично уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.