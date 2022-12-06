Окупанти обстріляли Херсон, загинув працівник водоканалу

Російські окупанти обстріляли будівлю водоканалу у Херсоні та житлові будинки. Загинув чоловік. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.



«В адмінбудівлю комунального підприємства та розташовані поруч житлові будинки влучили кілька ворожих снарядів. Попередньо відомо про одного загиблого. Через мінно-вибухову травму та поранення осколками загинув 43-річний працівник водоканалу. Через обстріл виникла масштабна пожежа — з вогнем борються херсонські рятувальники», — йдеться у повідомленні.