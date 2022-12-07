На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення

Минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Харківської області - загинула жінка, ще одна жінка і чоловік отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Олег Синегубов.



«У Куп'янську внаслідок артилерійських ударів частково зруйновано будівлю ліцею, вибито вікна. Постраждалих немає. Під час наступного артобстрілу отримала осколкові поранення місцева мешканка 67 років, госпіталізована до медичного закладу... У Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян, на жаль, загинула жінка 43 роки. Поранення отримав 50-річний чоловік, госпіталізований у тяжкому стані», - йдеться у повідомленні.



Крім цього, у Дворічанській громаді внаслідок ворожих обстрілів після 17:00 горів будинок. У с. Борівське Шевченківської громади 3 російські ракети комплексу С-300 влучили у Будинок культури та поблизу школи.