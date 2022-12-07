На Харьковщине в результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения

За минувшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Харьковской области - погибла женщина, еще одна женщина и мужчина получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



«В Купянске в результате артиллерийских ударов частично разрушено здание лицея, выбиты окна. Пострадавших нет. Во время следующего артобстрела получила осколочные ранения местная жительница 67-лет, госпитализирована в медицинское учреждение... В Волчанской громаде в результате обстрела россиян, к сожалению, погибла женщина 43 лет. Ранение получил 50-летний мужчина, госпитализирован в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.



Кроме этого, в Двуречанской громаде в результате вражеских обстрелов после 17:00 горел дом. В с. Боровское Шевченковской громады 3 российские ракеты комплекса С-300 попали в Дом культуры и вблизи школы.