Кириленко повідомив, скільки людей загинули на Донеччині за добу

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби через обстріли з боку російських сил загинули дев'ять мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, шестеро людей загинули в Кураховому, по одному — в Іванівському, Бахмуті та селі Красногорівка. Ще 16 цивільних поранено: вісім осіб — у Кураховому, чотири — у Бахмуті, три — у Ямполі та одна — у Сіверську.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1245 мирних жителів. 2710 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Зазначимо, за інформацією президента України Володимира Зеленського, кількість загиблих у Кураховому досягла десяти.

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